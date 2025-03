Osimhen, l'intermediario: "Nessuna trattativa con l'Al Hilal. Felice a Istanbul, deciderà lui il futuro"

"'Victor Osimhen verso l'Al Hilal'. La voce emersa in Turchia nelle ultime ore ha fatto rumore", lo rivela ai microfoni Tuttomercatoweb.com George Gardi, colui che ha portato la stella nigeriana in Turchia al Galatasaray.

Il suo nome è stato accostato a una trattativa con l'Al Hilal

"Non c'è stata nessuna trattativa, nè prima nè adesso. Il giocatore aveva dato la sua parola: sarebbe rimasto per tutta la stagione a Istanbul e ha mantenuto la parola data. Non ha mai valutato interessamenti".

Come si trova Victor a Istanbul?

"Non è il primo Campione che arriva a Istanbul, tutti hanno sempre parlato bene di questa città che soddisfa le aspettative di questi grandi giocatori. Osimhen ama tutto quello che lo circonda e si è calato perfettamente in questa realtà".

E il futuro? Le voci non mancano

"Deciderà il giocatore più avanti, adesso è concentrato nel lasciare il segno in questa stagione".