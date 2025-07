Osimhen, la clausola scade domani: corsa contro il tempo per il Galatasaray

Il Galatasaray per avere Victor Osimhen pagherà i 75 milioni della clausola rescissoria inserita nel contratto del giocatore con il Napoli fino al 2026, in scadenza domani. Lo si legge sul Corriere dello Sport. La notizia dunque è la scadenza della clausola: domani. Il 10 luglio. Dopo, Osi costerà quanto chiederà il Napoli.

"Ormai ci siamo, è la stretta finale: le due società devono accordarsi sulle modalità di pagamento, la proposta è quinquennale. Decisivo il blitz di ieri a Milano del responsabile del mercato del Gala, il vicepresidente Abdullah Kavukçu, atterrato in prima serata per definire innanzitutto la vicenda Osi e poi per dedicarsi all’operazione Calhanoglu con l’Inter", si leggeva questa mattina in edicola.