Osimhen, la Premier non si scalda: solo in Arabia sono pronti a pagare la clausola

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Victor Osimhen andrà via durante questa finestra di calciomercato. L'addio è stato pattuito a dicembre scorso, quando il Napoli gli ha rinnovato il contratto. Ma la pista Premier League, la preferita del giocatore, non si scalda. Le ultime sul tema arrivano dall'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"La clausola è lì e finora non si tocca: sono 130 i milioni che il club riceverà se qualcuno volesse attivarla. Finora nessuno ne ha avuto il coraggio e non ci sono club particolarmente interessati, se non l’Al Ahli. L’Arabia Saudita, però, non è al momento in cima alle preferenze dell’attaccante che sogna la Premier".