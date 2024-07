Osimhen-Psg, affare fermo: ADL non vuole rinunciare alla tripla cifra

Per Victor Osimhen, la trattativa tra il Napoli e il Paris Saint-Germain è finita in freezer. Già da un paio giorni: non c’è ancora l’intesa. Sul prezzo e sui valori: il Psg non ha intenzione di andare oltre i 90 milioni finiti dentro il precedente pacchetto con l’incedibile Kvara; e il Napoli, forte della clausola rescissoria da 130 milioni inserita nel contratto di Osi, non vuole rinunciare quantomeno ad un affare a tre zeri. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.