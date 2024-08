Osimhen, Romano: "Chelsea lo vorrebbe in prestito: la risposta del nigeriano"

Victor Osimhen resta un obiettivo di mercato del Chelsea. Altri aggiornamenti sulla trattativa tra il Napoli e il club inglese vengono riferiti su X da Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale.

"Il Chelsea resta interessato a Victor Osimhen poiché l'opzione è stata riattivata settimane fa e i colloqui sono ancora in corso. Ma il Chelsea ha comunicato al Napoli che negli ultimi giorni avrebbe potuto procedere con il prestito. Osimhen e il suo gruppo sono sempre stati chiari: non sono aperti ai prestiti e non c'è modo di ridurre lo stipendio".

🚨 Chelsea remain interested in Victor Osimhen as the option was re-activated weeks ago and talks are still ongoing.



But #CFC informed Napoli that they could proceed on loan in the final days.



Osimhen and his camp always been clear, not open to loan/no way to reduce salary.