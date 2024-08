Osimhen, Romano: "Il Chelsea non ha mai abbandonato la pista, le richieste del nigeriano"

Sono ore importanti per la trattativa che potrebbe portare Romelu Lukaku al Napoli e non solo. Victor Osimhen, infatti, è sua volta obiettivo del Chelsea.

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale, svela le ultime sui propri canali social: "Osimhen non ridurrà il suo stipendio, nemmeno di un euro. Sono sicuro al 100%. Guadagna 11 milioni di euro netti a stagione. Conte vuole Lukaku, la trattativa è in corso. Il direttore del Napoli è ora a Londra per trattare faccia a faccia con il Chelsea per trovare un accordo.

Nonostante le indiscrezioni di questo mese, il Chelsea non ha mai abbandonato la corsa per Victor Osimhen. L'interesse c'è sempre stato e c'è ancora, ma Osimhen è ancora aperto a lasciare il club solo con un trasferimento definitivo e senza riduzione di stipendio. Nessuna modifica finora".

