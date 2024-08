Osimhen, sorpasso Chelsea? Romano: "Apertura al prestito con obbligo"

vedi letture

Dove andrà Victor Osimhen? Al Chelsea o all'Al Ahli? Le ultime arrivano dall'esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano: "La saga di Victor Osimhen si apre con l'Al Ahli e il Chelsea in trattativa con il Napoli/giocatore.

Il Chelsea è ancora in trattativa con Osimhen per quanto riguarda lo stipendio ed è pronto a offrire un prestito con OBBLIGO di acquisto. Al Ahli offre € uno stipendio di 25/30 milioni netti all'anno fino al 2028 con la dirigenza in Italia per le trattative".