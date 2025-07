Osimhen, trattativa fino a tarda notte e oggi nuovo round: le ultime

L'accordo c'è: 75 milioni di euro. Ma sulla dilazione di pagamento non è ancora stata trovata una quadra perché non sono (ancora) arrivate le garanzie bancarie richieste. Napoli e Galatasaray hanno trattato fino a notte fonda ieri per Victor Osimhen e un altro round andrà in scena oggi per provare a chiudere il prima possibile l'affare.

Ecco quanto scritto dall'edizione odierna di Tuttosport in merito alla questione: "Quanto manca per i titoli di coda? Ancora tanti episodi, perché il club turco non ha fornito al presidente De Laurentiis le garanzie bancarie chieste a corredo del pagamento. In serata è andato in onda un nuovo incontro per cercare una soluzione, vertice che si è protratto fino a tarda notte...".