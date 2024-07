Out Cajuste, Conte ha fatto un richiesta precisa per l'erede

Sul nome del sostituto, racconta l'edizione odierna di Repubblica, l'allenatore azzurro non ha avuto dubbi.

Antonio Conte ha le idee chiare sul prossimo acquisto a centrocampo del Napoli. Come raccontato, il futuro di Jens Cajuste pare ormai scritto, col Napoli che cerca una soluzione a titolo definitivo per il ragazzo svedese. Sul nome del sostituto, racconta l'edizione odierna di Repubblica, l'allenatore azzurro non ha avuto dubbi.

"Dopo l'addio di Cajuste ci sarà da inserire nel mosaico i muscoli e l'intelligenza tattica di Billy Gilmour. Il 23enne scozzese è una richiesta precisa di Conte per migliorare la mediana: ha intelligenza tattica e grande propensione in fase di copertura. I dieci milioni proposti dal Napoli al Brighton non bastano, servirà un rilancio per ottenere il sì definitivo. Il diesse Giovanni Manna lo farà non appena avrà la certezza dell'addio di Cajuste".