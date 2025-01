Pellegrini-Roma, sarà già addio? Napoli alla finestra: la situazione

vedi letture

Sono sempre più insistenti nella capitale le voci di Lorenzo Pellegrini ormai prossimo a lasciare la Roma. Al momento non ci sono ipotesi di rinnovo di contratto.

Come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, il Napoli ha fatto un sondaggio, diverse squadre sono alla finestra per capire gli sviluppi del mercato invernale.