Perché ADL frena? Repubblica: “Non rinuncia alle clausole, ma Conte fa pesare l’attesa”

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Oggi Aurelio De Laurentiis è stato protagonista insieme a Juan Jesus di un convegno sul razzismo in Italia e dal palco dell'evento ha frenato su Antonio Conte, parlando di "dieci giorni decisivi". Stando a quanto riferito da La Repubblica nella sua edizione online, il Napoli è preoccupato dell'entusiasmo dilagante attorno al nome del tecnico salentino e per questo motivo il presidente ha voluto frenare.

Perché? Perché ci sono ancora una serie di cose da risolvere. Questo è quanto si legge sul quotidiano: "Il presidente riconosce a Conte il suo valore professionale e di conseguenza un elevatissimo ingaggio ma non cede sulle clausole studiate con Andrea Chiavelli, suo fidato partner da sempre e oggi primo riferimento in società per Giovanni Manna.

Le clausole da ridiscutere sono come sempre quelle sui diritti di immagine, ma soprattutto il meccanismo sulla risoluzione dei contratti. Facile da comprendere. Il Napoli vuole fissare regole e penali per sbarrare la porta in uscita e non cadere nell’equivoco come con Spalletti, “fuggito per amore” e poi rincorso con pec e avvocati. Conte fa invece pesare le attese del pubblico. Sente magari una sua posizione dominante. E vuol garantirsi maggiore libertà a futura memoria".