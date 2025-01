"Perché diamo via Garnacho?", da Manchester: "Vuole Napoli, che senso ha trattenerlo?"

Ross Harwood, giornalista che segue le vicende dello United, ha scritto sui social un post in cui spiega le motivazioni per cui Garnacho sarebbe effettivamente ad un passo dal Napoli. A quanto pare il calciatore vuole lasciare il Manchester United per giocare altrove con regolarità.

La sua, quella del cronica, è anche una risposta alle critiche dei tifosi dello United che sono molto dispiaciuti per l’eventuale addio del calciatore. "Perché trattenere un calciatore che se ne vuole andare?", scrive il giornalista su X, lasciando intendere che Garnacho non vede l’ora di cominciare la sua nuova avventura con Antonio Conte a Napoli.