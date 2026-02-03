Pereyra al Napoli: aveva fatto impazzire la Bombonera e ora polemiche per l'addio

Milton Pereyra è il colpo in prospettiva per il Napoli. Ieri le firme. Argentino con trascorsi nel Boca Juniors come Barido, la ciliegina sul futuro di settembre, Milton è un centravanti di 17 anni che ha fatto impazzire la Bombonera soprattutto dopo una doppietta nel Superclasico giovanile con il River. Il suo addio ha alimentato le polemiche sulle norme a Baires: qualità, mezzi fisici e l’odore del gol sono le doti che hanno fatto innamorare gli osservatori di tutta Europa.

Alla fine l’ha spuntata il Napoli, facendo leva sulla “patria potestad”, la responsabilità genitoriale che in assenza di contratti consente ai genitori con un lavoro all’estero di svincolare, di fatto, i calciatori minorenni. Milton, un baby tanque, indossa la 9 nelle selezioni giovanili della nazionale argentina. Lo riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola.