Piaceva al Napoli, Paixao fa gola a tante: spunta anche una big francese

Igor Paixao sembra sempre più destinato a lasciare il Feyenoord e l’Olanda. Per l’attaccante brasiliano continuano infatti a moltiplicarsi gli interessamenti da parte di numerose società. In Italia a lungo si è parlato di Roma e Napoli, ma ora a muovere dei passi verso il giocatore sarebbe stato anche l’Olympique Marsiglia. Stando a quanto riportato da footboom i francesi sarebbero pronti a tal proposito ad offrire 28 milioni di euro per il giocatore.

Troppo poco però per gli olandesi, la cui richiesta di partenza era addirittura di 40 milioni. L’impressione però è che i biancorossi siano disposti a trattare, abbassando un po’ le richieste. La cifra sufficiente potrebbe così abbassarsi fino a 35 milioni. Comunque tanti per i parametri del Marsiglia, che però pare intenzionato a rinforzare ulteriormente l’attacco in vista della prossima stagione.

Il pacchetto offensivo in realtà può già contare su Mason Greenwood e Amine Gouiri, ma con innesto del calibro di Paixao Roberto De Zerbi avrebbe a disposizione un tridente di assoluto rispetto. Una richiesta inevitabile quella del tecnico italiano, determinato a dire la sua sia in Ligue 1 che in Champions League. Ricordiamo che i biancazzurri hanno chiuso il campionato al secondo posto, alle spalle del solo inarrestabile PSG.