Pinamonti al Napoli? L'agente qualche giorno fa: "Spero di fargli fare step successivo"

Ai microfoni di Radio Sportiva, a inizio agosto, l'agente Enzo Raiola aveva parlato anche del futuro dell'attaccante del Sassuolo Andrea Pinamonti, rientrato in neroverde dopo il prestito al Genoa e ora accostato al Napoli - assieme a tanti altri centravanti - come possibile rinforzo last minute dopo l'infortunio occorso a Lukaku.

Pinamonti resta al Sassuolo?

"La verità che quest'anno il mercato in Italia si sta muovendo molto lentamente, si stanno facendo operazioni col contagocce e il mercato è statico. Speriamo possa accendersi qualcosa nelle prossime settimane, io spero di poter far fare ad Andrea uno step successivo".

Andrea Pinamonti, anni 26, scuola Inter, è reduce dal prestito al Genoa ed è tornato al Sassuolo che ascolterà offerte per assecondare la sua volontà di fare step successivo di carriera. Nelle ultime quattro stagioni ha raggiunto tre volte la doppia cifra con Empoli, Sassuolo e, appunto, Genoa. Pinamonti è un attaccante di manovra, fisico, che gioca bene spalle alla porta e col fiuto del gol come dimostrano le statistiche recenti. Un profilo che il Napoli valuta nell'elenco dei possibili sostituti dell'infortunato Lukaku.