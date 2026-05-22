Politano, altra tentazione araba! Ha già deciso il suo futuro
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Matteo Politano continua ad avere mercato all’estero, soprattutto in Arabia Saudita, ma il suo futuro sembra ancora legato al Napoli. Secondo quanto riportato da Il Mattino, sull’esterno azzurro sarebbe tornata forte una tentazione araba, destinata però a non cambiare le intenzioni del giocatore.
Politano vuole continuare al Napoli
Politano, infatti, avrebbe deciso di proseguire la sua avventura in azzurro, forte di un contratto ancora in essere con il club di De Laurentiis. L’esterno offensivo viene considerato uno degli uomini più affidabili della rosa, soprattutto dopo le ultime stagioni disputate ad alto livello.
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Giornalista sportivo e collaboratore di TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. Scrive inoltre per il quotidiano Roma e interviene come opinionista televisivo su Telecapri, seguendo da vicino l’attualità del Napoli e del calcio italiano.
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