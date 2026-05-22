Panchina Napoli, Moretto: "ADL vuole un gestore, Allegri è il preferito! Due le alternative"
Il Napoli continua a valutare il futuro della panchina in vista della ormai certa separazione con Antonio Conte. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, il club azzurro starebbe cercando soprattutto un allenatore capace di gestire un gruppo di alto livello e di garantire equilibrio. Per il giornalista, il profilo considerato ideale da De Laurentiis sarebbe quello di Massimiliano Allegri. L’ex tecnico della Juventus rappresenterebbe infatti la prima scelta per raccogliere l’eredità di Conte.
Questo quanto scritto da Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato che collabora con Fabrizio Romano: "Il Napoli come successore di Conte vorrebbe prendere un gestore. Per il Napoli l’ideale sarebbe Max Allegri, le alternative sono Grosso ed Italiano. Non c’è ancora nessuna decisione presa”
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