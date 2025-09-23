Politano rinnova fino al 2028! Sky: ecco quando verrà annunciato

Matteo Politano è sempre più leader di questo Napoli e non vuole smettere di esserlo: come riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, l'esterno azzurro rinnoverà il suo contratto fino al 2028. L'annuncio dovrebbe arrivare in mattinata: dopo sei stagioni e mezzo, Politano vuole continuare a vestire questa maglia ed è pronto quindi a prolungare il suo accordo con il club.