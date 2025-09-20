Manna lavora già per gennaio, Tmw: nel mirino c'è il 2004 Damar, i dettagli

Il calciomercato non si ferma mai. Il Napoli continua a monitorare tante situazione in vista della finestra di gennaio o per quelle successive. Ad aggiornare la situazione è il direttore di Tuttomercatoweb.com, Niccolò Ceccarini: "La campagna acquisti appena terminata ha regalato a Conte una rosa molto competitiva ma non per questo Manna si è fermato.

L’attenzione e i riflettori sono puntati su tutte le possibili opportunità. Un giocatore che è finito nel mirino è Muhammed Damar, centrocampista classe 2004 dell’Hoffenheim, l’anno scorso in prestito all’Elversberg. Per ora solo un interesse che magari più avanti potrebbe diventare un’ipotesi concreta", scrive il giornalista ed esperto di mercato.