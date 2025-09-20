L’Inter pensa al post-Sommer e guarda in casa Napoli: torna di moda l'idea Meret

L’Inter continua a monitorare il mercato dei portieri in vista della prossima stagione e guarda con attenzione anche in casa Napoli. Nel mirino dei nerazzurri è finito nuovamente Alex Meret, riferisce il portale nerazzurro l’interista.it. Già nella scorsa estate l’Inter aveva valutato il portiere friulano, salvo poi scegliere di confermare Yann Sommer per un’altra stagione. Ora, con lo scenario che potrebbe cambiare tra dodici mesi, Meret torna d’attualità.

Non solo Meret nella lista di Marotta e Ausilio: resta vivo anche l’interesse per Marco Carnesecchi, 25enne portiere dell’Atalanta. Il suo cartellino, però, è valutato oltre 20 milioni di euro dal club bergamasco. Con Sommer che viaggia verso i 37 anni, a Milano si pianifica il futuro tra i pali. E Meret, ancora una volta, torna ad essere un nome caldo.