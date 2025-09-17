Ds Udinese: "Sono sicuro che il Napoli venderà Lucca a una cifra più alta di quella sborsata"

vedi letture

Gianluca Nani, direttore sportivo dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: "Lucca? Ha le potenzialità per fare la carriera che ha fatto Toni, questo genere di calciatori per la fisicità che hanno entrano in forma tardi. Lorenzo ha tutto, è veloce, protegge la palla, ha cazzimma, fa gol con entrambi i piedi.

Chiaro che il Napoli lotta per obiettivi molto importanti ed è uno step molto importante, lui viene da una realtà differente. Non dobbiamo dare giudizi affrettati e lasciare a lui il tempo che serve per diventare un grande calciatore, sono convinto che il Napoli lo utilizzerà in un modo molto fruttuoso e lo venderà a cifre superiori rispetto a quello che lo ha pagato".