Sorloth, doppio sondaggio del Napoli prima e dopo l’infortunio di Lukaku: il retroscena

Il Napoli voleva Alexander Sorloth. C’è stato un sondaggio sia prima che dopo l’infortunio di Lukaku per il centravanti norvegese dell’Atletico Madrid. E’ questo il retroscena di mercato svelato da Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato, attraverso il canale YouTube di Fabrizio Romano: “C’è un attaccante di cui si è parlato poco durante l’estate e che anche noi abbiamo citato raramente, perché in effetti non era tra i nomi in cima alla lista delle preferenze dell’area sportiva del Napoli. Come sapete, il Napoli ha trascorso buona parte del mercato concentrandosi principalmente su due attaccanti. In realtà, sono stati contattati anche altri profili, ma i due nomi principali sono sempre stati Lucca e Darwin Núñez. Con l’infortunio di Romelu Lukaku, però, le attenzioni si sono poi allargate anche ad altri giocatori, come ad esempio Rasmus Hojlund, e altri profili valutati dal direttore sportivo Giovanni Manna.

C’è però un attaccante che è stato sondato in entrambe le fasi del mercato, sia quando si parlava solo di Lucca e Darwin, sia dopo, quando il Napoli cercava un profilo con caratteristiche simili a Lukaku. Un nome di cui non si è parlato molto, ma che piaceva al Napoli, che lo ha effettivamente contattato: si tratta di Alexander Sørloth, attaccante norvegese dell’Atlético Madrid. Classe 1995, Sørloth ha un contratto in scadenza nel 2028 ed è stato acquistato dai Colchoneros per una cifra vicina ai 32-33 milioni di euro più bonus, arrivando quasi a toccare i 40 milioni. È stata un’estate complicata per lui sul piano delle voci di mercato: diversi club si sono fatti avanti per sondare la sua situazione, tra cui anche squadre italiane e inglesi - in particolare il Newcastle in Premier League. L’Atlético Madrid era disposto a valutare una sua cessione, anche perché Sørloth non era considerato incedibile da Simeone. Lo dimostra anche il minutaggio limitato che sta ottenendo in questo inizio di stagione. Vedremo se a gennaio si riapriranno scenari di mercato per lui. Ma una cosa è certa: il Napoli ha pensato concretamente a Sørloth per due volte durante la sessione estiva”.