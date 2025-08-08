Ultim'ora Popovic-Napoli, è già finita: si va verso la risoluzione del contratto

È già finita la storia tra il Napoli e Matija Popovic: stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, le parti vanno verso la risoluzione gratutia del contratto con gli azzurri che manterranno una percentuale sulla futura rivendita. Il promettente 2006 era arrivato nell'inverno del 2024, strappato a squadre del calibro di Bayern Monaco e Milan come riportavano i media allora. Poi il prestito di sei mesi al Monza per motivi di lista, senza minutaggio. Infine l'ultimo anno, rientrato in azzurro, senza mai comparire in prima squadra e solo con alcuni sprazzi (e tante ombre) mostrati con la Primavera.