Preso Baridò! Il centrocampista 2007 arriva dalla Juventus

Il Napoli lavora per il presente, ma anche per il futuro. E così il direttore sportivo Giovanni Manna si è assicurato un talento argentino che nell'ultima stagione ha giocato con la maglia della Primavera della Juventus: Francisco Baridò, centrocampista offensivo classe 2007.

La notizia era emersa in mattinata e in giornata sono stati mossi dei passi in avanti importanti. Al punto che adesso l'operazione è da considerarsi completata: come riportato da Sky Sport, è fatta per Baridò, che dunque arriva dalla Juventus.