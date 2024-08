Psg, frattura per Ramos! Romano: "Il club valuterà la possibilità di un nuovo attaccante"

Brutta tegola per il Paris Saint Germain che perde Gonçalo Ramos dopo l'infortunio riportato ieri nel corso della prima giornata di Ligue1. Frattura alla caviglia sinistra per Gonçalo Ramos. L'attaccante portoghese verrà operato alla caviglia dopo l'infortunio venerdì sera a Le Havre e resterà fuori per 3 mesi, riporta Le Parisien.

Potrebbe ora riaprirsi davvero la pista che porta Victor Osimhen al Psg. Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale scrive: "Il PSG valuterà ora la possibilità di portare un nuovo attaccante negli ultimi giorni di mercato".

