Psg-Neves, è fatta. Romano: "70mln + Sanches, ecco quando si chiuderà"

Victor Osimhen è ancora lontano dalla cessione: la trattativa con il Paris Saint Germain ancora non si sblocca, ma intanto i francesi sono attivissimi sul mercato e hanno chiuso un colpo importante per la mediana. Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano,

João Neves sarà un nuovo giocatore del Paris Saint Germain. Il centrocampista portoghese arriva a titolo definitivo dal Benfica con un'operazione monstre: il club francese sborserà nelle casse dei lusitani 70 milioni di euro e il cartellino di Renato Sánches. La società parigina chiuderà definitivamente l’affare la prossima settimana.

🇵🇹 João Neves will be PSG player, plan to get it sealed next week remains clear and confirmed.



