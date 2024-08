Ufficiale Psg, Ugarte out dai convocati: si avvicina allo United e libera McTominay?

Si avvicina Manuel Ugarte al Manchester United. Il centrocampista infatti non è stato convocato dal Psg per la prossima partita di campionato contro il Montpellier, chiaro segnale dell'addio ormai imminente. E l'eventuale arrivo di Ugarte allo United potrebbe anche sbloccare l'addio di Scott McTominay. Il centrocampista scozzese è uno dei principali obiettivi del Napoli per il centrocampo. Ma il suo arrivo dipende dall'addio di Osimhen.