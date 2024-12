Può arrivare al Napoli a gennaio, Biraghi ha rotto con Palladino: l'accaduto

Iniziano a circolare già le prime indiscrezioni riguardo la rottura tra la Fiorentina e il suo capitano Cristiano Biraghi, sul quale si potrebbe fiondare il Napoli per la finestra di mercato di gennaio. Come riportato da TuttoMercatoWeb, lo scontro va ricercato nella giornata di ieri e in particolare in una casacca che non sarebbe stata consegnata al capitano viola. Durante l'allenamento di ieri - si legge - l'allenatore ha consegnato le casacche per dividere il gruppo in titolari e riserve.

A Biraghi è stata data quella di chi andrà in panchina, una decisione che non è stata digerita affatto dal giocatore, tanto da chiedere - con successo - direttamente di non essere convocato. Una decisione tecnica di comune accordo e che non ha radici: il rapporto finora era stato di grande rispetto fra le parti, ma la decisione dell'esclusione dall'undici titolare è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.