Quanto costa Omorodion! Romano: "L'Atletico Madrid ha già rifiutato 35mln"

Tra i nomi accostati al Napoli per l'attacco, per il dopo Victor Osimhen, c'è anche un giovanissimo talento dell'Atletico Madrid: Samu Omorodion, classe 2004, reduce dal prestito all'Alaves. Ma il prezzo di questo giocatore è bello alto, come riferisce l'esperto di mercato Fabrizio Romano, svelando anche un retroscena:

"Due settimane fa l'Atlético Madrid ha rifiutato un'offerta superiore a 35 milioni di euro per Samu Omorodion: la proposta era del West Ham. L’Atlético è anche a conoscenza dell’interesse dei club di Serie A, inclusa l’AS Roma, ma non c’è ancora alcuna proposta, né un’offerta formale".