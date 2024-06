Rafa Marin-Napoli, Romano: "Tutto fatto! Ci vorranno giorni per la firma, il motivo"

Ci siamo: Rafa Marin al Napoli è ormai questione di ore. Per le visite, la firma e l'annuncio. La conferma ulteriore arriva da Fabrizio Romano col suo classico Herewego appena postato: "Napoli e Real Madrid hanno già raggiunto un accordo di principio per Rafa Marín. Ci vorranno alcuni giorni per firmarlo poiché la struttura dell'accordo includerà anche una clausola di riacquisto. Rafa Marín firmerà nei prossimi giorni il suo contratto a lungo termine".

