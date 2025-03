Rai - Caccia all’attaccante: concorrenza per Lucca, già scartato Hojlund

vedi letture

"Capitolo attaccanti. Confermato il gradimento per Lucca ma c'è la concorrenza di Milan Inter e due club di Premier League. Non rientra nei parametri economici l'ex atalantino Hojlund. Ingaggio elevato per la punta del Manchester United": lo ha rivelato al TgRai Sport il giornalista esperto di mercato, Ciro Venerato. Su Lucca c'è anche l'Inter, ci pensa il Milan come vice-Gimenez. Insomma, la concorrenza è notevole. Ma il Napoli, che pensa anche a Bonny, vuole provarci.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).