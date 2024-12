Rai - Koulibaly al Napoli? Filtra una voce da Castel Volturno

vedi letture

Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto a Canale 21 a Campania Sport per le ultime di mercato. Si parte dal difensore centrale: "Koulibaly non è mai stato nei radar del Napoli, così come Skriniar. Ad oggi è solo un sogno dei tifosi. Poi è chiaro che nel calcio tutto è possibile. Per quello che so, il Napoli nella prima fase di mercato vuole capire cosa accadrà tra Danilo e la Juventus. Sono possibilista perché so che l'entourage è coinvolto dal progetto dal Napoli ed è vicino al ds Manna".