Ultim'ora Rai - Kvara-Psg, ecco la cifra per il Napoli. 3 nomi per il sostituto: le ultime

vedi letture

Nel destino di Khivcha Kvaratskhelia c'è sempre più Paris Saint-Germain. Secondo Ciro Venerato, giornalista esperto di mercato Rai, il direttore sportivo azzurro ha lasciato il vertice con il PSG a Nizza con la certezza di aver chius l'operazione: agli azzurri circa 75 milioni per il cartellino del georgiano, manca solo la luce verde da parte di Aurelio De Laurentiis che pare intento ad accettare.

Così sull'altro fronte il Napoli si muove anche per trovare il sostituto di Kvara: sono tre i nomi attualmente sul piatto. La trattativa più avanzata al momento è con il Bologna per Dan Ndoye, anche se la società felsinea ha rifiutato tutte le offerte presentate finora dagli azzurri e non è convinta da Ngonge come contropartita. Gli altri due profili sono Federico Chiesa e Alejandro Garnacho, ma sono entrambe operazioni molto complicate, sebbene non impossibili.