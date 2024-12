Rashford come McTominay? Lo United vuole cederlo per super plusvalenza

Marcus Rashford è finito nella blacklist del Manchester United. O meglio, l'attaccante inglese di 27 anni è stato scelto come possibile sacrificato per ottenere disponibilità liquida da poter reinvestire sul mercato e rinforzare la squadra di Ruben Amorim.

Stando a quanto rivelato da Sky Sports UK, la società aveva già pensato di disfarsi del giocatore in estate, salvo poi scoprire l'assenza di compratori interessati ma se non darà una sterzata positiva alla stagione è improbabile una sua permanenza a Old Trafford. Essendo cresciuto nel vivaio, vista la sua crescita negli anni, sarebbe un ottima risorsa per ottenere in cambio una succosa plusvalenza e concederebbe quel profitto che andrebbe a risanare un minimo le casse dello United. Un po' come accaduto per McTominay. Anche il Napoli è vigile sul giocatore?