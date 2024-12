Rashford fuori per la quarta volta di fila: futuro sempre più lontano dal Man United

"Mi sento incompreso, ma ci sto bene. Sono una persona molto semplice. Amo il football. È stata la mia vita fin dall'inizio. Personalmente, penso di essere pronto per una nuova sfida e per i prossimi step del mio percorso. Quando me ne andrò non ci saranno rancori". Lo ha garantito Marcus Rashford nell'intervista shock rilasciata ormai a metà mese e che lo vede ogni giorno che passa sempre più distante dal Manchester United.

Altra esclusione

Proprio lui che al Manchester United non ha mai rinunciato, anzi ha conquistato quel trampolino di lancio tale da guadagnarsi anche la Nazionale e diventare un punto di riferimento dentro il club inglese per chiunque dopo la gavetta fatta in Academy. Eppure oggi, per la quarta volta di fila, il nuovo allenatore, Ruben Amorim, lo ha estromesso dalla lista dei convocati per il match di Premier League contro il Wolverhampton e chiaramente dopo questa decisione le voci di una sua permanenza sono pari allo zero.

Futuro delineato

Nonostante i commenti del tecnico dello United, Ruben Amorim, che lasciavano intendere che l'attaccante inglese potesse avere una possibilità di rientrare nel giro della squadra, l'ex Sporting ha lasciato Rashford a casa dal derby di Manchester passando per Tottenham, Bournemouth e ora con i Wolves. E poi, con il sopraggiungere del mercato invernale, ogni indiscrezione potrebbe essere buona per individuare la prossima meta del classe '97 accostato anche al Napoli.