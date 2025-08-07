Raspadori-Atletico Madrid, ADL ha fatto il prezzo: distanza di 10 milioni

di Pierpaolo Matrone

L'Altetico Madrid resta fortemente interessato a Giacomo Raspadori per l'attacco di Diego Simeone, ma non sarà facile la trattativa col Napoli. A scriverlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Per Giacomo Raspadori De Laurentiis chiede trenta milioni di euro, e al Cholo il centravanti piace però con un prezzo da rifinire verso il basso.

Il Napoli non intende indietreggiare, i dieci milioni restano una distanza ragguardevole, ma è chiaro che certe vie di mezzo si riesce sempre a scovarle, affidandosi magari a qualche benefit a futura memoria", si legge sulla Rosea.