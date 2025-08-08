Ultim'ora Raspadori-Atletico, Romano: "Scambio dei documenti! Jack sarà a Madrid a breve"

vedi letture

È ormai questione di ore per il trasferimento di Giacomo Raspadori dal Napoli all'Atletico Madrid, i due club stanno definendo gli ultimi dettagli dell'operazione. Raspadori ha già lasciato il ritiro azzurro di Castel di Sangro, la trattativa è ormai alle fasi finali come riporta l'esperto di mercato Fabrizio Romano: "Jack Raspadori ha già lasciato il ritiro del Napoli per volare a Madrid nelle prossime ore. Atlético Madrid e Napoli stanno finalizzando lo scambio di tutti i documenti ufficiali per l’operazione da 26 milioni di euro, che sarà annunciata a breve".

Dunque, dopo Giovanni Simeone al Torino, un altro baluardo dei due Scudetti si appresta a salutare il Napoli. Giacomo Raspadori lascia gli azzurri dopo 109 presenze e 18 gol, di cui diverse marcature pesanti nella conquista dei tricolori: dalla rete in extremis contro la Juventus nel 2022/23, ai timbri decisivi contro Venezia e Lecce nel 2024/25. Con l'uscita di Raspadori, il Napoli si metterà alla ricerca di un nuovo attaccante sul mercato: resistono i nomi di Kevin dello Shaktar Donestk, Grealish del Manchester City, e Sterling del Chelsea, ma non si escludono sorprese.