Raspadori-Atletico, Schira: "Contratto fino al 2030, ecco quanto guadagnerà"

Giacomo Raspadori è ormai a un passo dal trasferimento all'Atletico Madrid, i Colchoneros hanno raggiunto un accordo totale con il Napoli su cifre e formula dell'operazione. Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, sul suo profilo X riporta ulteriori dettagli: "La trattativa per Giacomo Raspadori all'Atletico Madrid dal Napoli è alla fase finale, per 26 milioni di euro, bonus inclusi. Contratto fino al 2030 per 3 milioni di euro all'anno".