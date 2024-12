Raspadori non si muove: piace a Roma e Juve, ma il Napoli non lo cede in Italia

Il Messaggero distribuito stamani in edicola si sofferma a lungo sul mercato di gennaio in casa Roma. E oltre alle uscite previste, fa il punto anche sui possibili arrivi in inverno, reparto per reparto.

Per quanto riguarda l’attacco c’è bisogno di chi segni là davanti. Non proprio l'identikit di Federico Chiesa, profilo che può comunque tornare di moda dopo l'assalto a vuoto dell'estate che lo ha portato però a non giocare al Liverpool. Potrebbe regalare reti invece Beto, ex Udinese oggi all'Everton. Piace anche Giacomo Raspadori, ma il Napoli non vuole darlo in Italia e neppure in prestito. Lo sa anche la Juventus, che si era mossa. Per giocare di più, dovrebbe andare all'estero.