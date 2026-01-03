Raspadori temporeggia con Roma e Lazio, Sky: "C'è il Napoli! Può fare tre ruoli"

Resiste l'intrigo Raspadori. La Roma ha raggiunto un accordo con l’Atletico Madrid sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Secondo Sky è un vantaggio importante, ma relativo perché a deciderà sarà comunque il giocatore e se non darà l'ok, rimarrà in Spagna. Al momento, infatti, questa sarebbe l’intenzione di Raspadori, che non vorrebbe andare via in quanto riterrebbe lasciare Madrid dopo soli 6 mesi una sconfitta. Salvo una decisione comunicata direttamente da Simeone, ma si tratta di uno scenario comunque improbabile.

Non solo. Sul giocatore c'è anche la Lazio che può mettere sul tavolo 20-23mln di euro, dopo l'uscita di Castellanos, ma anche il Napoli, con cui ha vinto due Scudetti. Il club partenopeo - riferisce Sky - sta veramente pensando di riportarlo indietro in quanto capace di adattarsi e giocare in più ruoli, sia esterno, che trequartista e infine all'occorrenza anche punta. Gli azzurri, dunque, rimangono seriamente in corsa anche se sullo sfondo, considerando il problema del saldo zero. Salvo chiusure immediate, con la partenza per la Supercoppa che si giocherà in Arabia per il suo futuro se ne parlerà almeno tra 10 giorni.