Rebus Osimhen: nessuna big inglese spende 100mln, valutano profili meno cari

La Premier League è il grande sogno di Osimhen, ma presto potrebbe arrivare per lui il momento di scelte alternative

Come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, la Premier League è il grande sogno di Osimhen, ma presto potrebbe arrivare per lui il momento di scelte alternative, leggasi Psg o, ancora, Arabia Saudita.

Per ora l’agente di Osimhen, Roberto Calenda, sta cercando di capire se possono ancora esserci margini per trattative inglesi, ma le big guardano altrove: l’Arsenal punta Gyokeres dello Sporting Lisbona mentre il Manchester United pensa a Joshua Zirkzee. Il Chelsea, invece, pensa ad attaccanti più giovani e meno costosi come possono essere, ad esempio, Durán dell’Aston Villa e Omorodion dell’Atletico Madrid.