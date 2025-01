Relevo - Adeyemi-Napoli, ADL farà di tutto per accontentarlo

"Il club azzurro ha in previsione nuovi colloqui e farà il possibile per avvicinarsi alle richieste sia del Dortmund sia del calciatore": così Matteo Moretto, giornalista di Relevo, esperto di mercato, su X. Ore calde per l'erede di Kvara, società divisa tra il tedesco e, soprattutto, Garnacho, anche se con lo United manca ancora l'accordo economico.

