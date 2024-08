Ultim'ora Relevo - Cheddira, ci prova l'Espanyol: la formula dell'operazione

Si riaccende la pista spagnola per Waild Cheddira. L'attaccante marocchino potrebbe lasciare il Napoli in questi ultimi giorni di mercato con la formula del prestito per trasferirsi in Liga all'Espanyol.

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato di Relevo, scrive su X: "L'Espanyol sta lavorando al prestito di Walid Cheddira, attaccante del Napoli".