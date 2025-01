Repubblica - Adeyemi-Napoli, oggi nuovo contatto col Dortmund: differenza minima tra i club

Nella giornata di oggi, secondo l'edizione online di Repubblica, è previsto un nuovo contatto tra il Borussia Dortmund e il Napoli per Karim Adeyemi.

Il Borussia Dortmund continua a chiedere 45 milioni di euro per l'ala tedesca, il Napoli è fermo a 40mln bonus compresi. La giornata di ogg sarà cruciale, con il Napoli in cerca anche dell'accordo con il classe 2002. Conte aspetta rinforzi, Alejandro Garnacho non è ancora uscito dai radar, ma la priorità ad oggi si chiama Adeyemi, conclude il quotidiano.