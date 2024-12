Repubblica - Conte, contatto con l'agente di Danilo: è il primo obiettivo in difesa

Antonio Conte si sarebbe mosso in prima persona per Danilo della Juventus in vista di gennaio. Il Napoli è alla caccia di un difensore gennaio per gennaio e il brasiliano è tra i principali obiettivi.

Come scrive il quotidiano Repubblica oggi in edicola, l’interesse per Danilo della Juventus non è un mistero: c’è stato pure un contatto tra Conte e il suo procuratore per verificare la fattibilità dell’operazione. Al 33enne brasiliano non dispiacerebbe l’ipotesi di un trasferimento, ma al momento mancano i presupposti.