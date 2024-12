Repubblica - Raspadori piace a Juventus e Roma: offrono in cambio due centrocampisti

Giacomo Raspadori, come scrive nell'edizione in edicola oggi Repubblica, potrebbe essere il vero ago della bilancia del mercato invernale del Napoli. L'attaccante che non ha una collocazione precisa nel Napoli di Antonio Conte e sta trovando poco spazio, piace a Juventus e Roma.

I possibili scambi. Il Napoli lo valuta 20mln, difficile ipotizzare una tale offerta a gennaio, quindi resta d'attualità l'ipotesi di uno scambio. Ci sono state finora delle chiacchierate esplorative. La Juve sta cercando una soluzione per Nicolò Fagioli, che sta avendo poco spazio con Thiago Motta, la Roma è addirittura alle prese con una possibile rivoluzione a gennaio. Tra i partenti eccellenti dei giallorossi potrebbe esserci il capitano Lorenzo Pellegrini. Al direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, piacerebbe un centrocampista di qualità per rinforzare la rosa.