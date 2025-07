Retegui va in Arabia, Lucca può andare subito all'Atalanta: l'affare entra nel vivo

L’Atalanta torna su Lorenzo Lucca. Il club bergamasco aveva tentato di accaparrarsi il giocatore in extremis, durante l’ultima sessione di mercato invernale. In quel momento, non c’era il tempo materiale per imbastire una operazione che doveva permettere all’Udinese di trovare un sostituto. Ora è diverso. E con un Retegui in uscita verso l’Al-Qadsiah, la Dea può muoversi per tempo. E lo fa.

L’Eco di Bergamo annuncia che il bianconero è nuovamente nel mirino dei nerazzurri e i tentennamenti del Napoli all’affondo per il giocatore sono una motivazione in più per la società lombarda. L’Udinese resta fissa sul valore del cartellino del giocatore: 40 milioni di euro. Un importo a cui sia il Napoli che l’Atalanta potrebbero far fronte con le cessioni di Osimhen e Retegui.