Retroscena Bonny: il Napoli l'ha cercato, ma il Parma punta alla grande plusvalenza

Nel 2021 il Parma lo pescò in Francia, dallo Chateauroux, e alla quarta stagione in Italia, la prima in Serie A, Ange Yoan Bonny sta finalmente convincendo tutti. E' dal primo anno di Pecchia che è diventato protagonista e la scorsa stagione si è consacrato, con 5 reti e 10 assist. Quest’anno al debutto nel massimo campionato è stato sin qui sempre titolare e ha già firmato due gol e un assist. È seguito da vicino da diversi club italiani e stranieri e a lui aveva pensato in estate anche il Napoli.

Chiaramente è uno di quei prospetti su cui il Parma punta per realizzare in futuro una plusvalenza importante e perseguire così quel modello di sostenibilità ben incarnato da club come Ajax o Atalanta. Sia pur con caratteristiche fisiche diverse la sua parabola potrebbe ricordare quella di Zirkzee. Ad ogni buon conto il Parma lo ha blindato con un contratto che scadrà nel 2027: tutti gli osservatori sono concordi nel valutare impressionanti le sue qualità ma anche il potenziale ancora inespresso. Lo si legge sull'edizione odierna del Corriere dello Sport.