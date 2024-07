Retroscena Brescianini: se il Napoli lo chiude, dovrà dare 5mln al Milan

vedi letture

Marco Brescianini piace al Napoli, ha una valutazione da 10 milioni. Il Napoli resta alla finestra e non molla la presa, anche se l'Atalanta è in vantaggio. Secondo Sky Sport c'è una curiosità sul suo contratto: il Milan ha conservato il 50% della futura rivendita del Frosinone. Quindi il Milan incasserà la metà della cifra del cartellino.

IL CORRIERE DELLO SPORT OGGI IN EDICOLA

Il Napoli è tornato prepotentemente in lizza per Marco Brescianini: il centrocampista del Frosinone è un pallino del ds Manna. Centrocampista da 12 milioni di euro, dopo la corte della Fiorentina, a un certo punto sembrava a un passo dall'Atalanta. Poi, però, la storia è cambiata: il ds Manna ha rimesso il Napoli in prima fila, al fianco della concorrenza. Piace, lui. Da una vita. Lo segue sin dai tempi della Juve.