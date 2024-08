Retroscena Cajuste: il Brentford ha bruciato tre club italiani

Jens Cajuste al Brentford è questione di ore. Perché il club di Premier League è riuscito a bruciare tutti, dalla Fiorentina all'Empoli, passando per il Genoa, società che avevano chiesto informazioni ma che avrebbero voluto puntare su di lui in prestito secco oppure con il diritto di riscatto. Invece il Brentford si è presentato con un'offerta di prestito, sì, ma con un obbligo fissato a 12 milioni al verificarsi di determinate condizioni. Lo riporta Tmw.

Il nodo è la salvezza eventuale del Brentford. Qualora il club inglese non dovesse retrocedere nella prossima Premier League, ecco che Cajuste sarà a tutti gli effetti un Bee, altrimenti rientrerà a casa base. Nell'ultima stagione il Brentford è arrivato sedicesimo in campionato, da qui la necessità di rinforzarsi in tutti i reparti.